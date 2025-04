I momenti divertenti del black out spagnolo: dal taglio di capelli alla luce dei cellulari ai balli per la strada

Video dalla rete

Una signora che esce dal parrucchiere ancora con la tinta sulla testa, un uomo che si mette in mezzo alla strada e dirige il traffico con un filone di pane in mano, la gente che si mette a cantare a cappella sul marciapiede o a ballare il flamenco: i cinque momenti più divertenti di questo black out sono stati raccolti in un video di «El Mundo» che mostra la voglia di affrontare le difficoltà anche con un tocco di fantasia del popolo spagnolo. E infine l’urlo di gioia quando la luce è finalmente tornata.

