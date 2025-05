Video dalla rete

Gli abitanti di New York si sono ritrovati sotto i ciliegi in fiore al Brooklyn Botanic Garden. Le famiglie ne hanno approfittato per passeggiare lungo la Cherry Esplanade e la Cherry Walk, fermandosi per scattare foto ricordo. La primavera è arrivata nella ‘Grande Mela’ e gli alberi sono in piena fioritura.

