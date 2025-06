I palleggi in spiaggia di Ribery e Seedorf a Miami: i due campioni non hanno perso il loro tocco

Video dalla rete

In spiaggia per godersi il caldo della bella stagione, Frank Rribery e Clarence Seedorf hanno dato prova di non aver perso il tocco che li ha contraddistinti negli anni della loro brillante carriera da calciatori professionisti . I due, in spiaggia a Miami, si sono passati la palla senza quasi mai farla cadere a terra. Il video, pubblicato sui loro canali social, è diventato ben presto virale.

