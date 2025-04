I papabili al Conclave come nel trailer di una gara di Formula 1: il video dell’intelligenza artificiale

Video dalla rete

Nell’attesa dell’elezione di un successore al Soglio di Pietro , oltre al «FantaPapa», sui social impazzano video che fanno ironia sulla ‘competizione’ tra i porporati che dal 7 maggio si ritireranno tra gli affreschi di Michelangelo nella Cappella Sistina. Un video generato dall’intelligenza artificiale, più di altri, sta circolando in queste ore su diverse piattaforme: ritrae i cardinali considerati favoriti (tra gli altri il filippino Tagle e gli italiani Parolin, Pizzaballa e Zuppi) in un trailer di una gara di formula 1. Le immagini dei porporati si succedono una dopo l’altra, ciascuno in posa ‘tipica’ da pilota in questo genere di video con sguardi concentrati e braccia incrociate.

