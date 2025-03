Video dalla rete

I detriti ardenti lasciati nel cielo dall’esplosione del razzo Starship di SpaceX sono stati ripresi in video da un passeggero su un aereo in volo da Chicago a Punta Cana, in Repubblica Dominicana, e che è dovuto tornare indietro. «Immagina di essere quasi arrivati a destinazione e dover tornare indietro perché il razzo di Elon è esploso», ha detto.

