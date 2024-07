I segreti di Luna Rossa: com’è fatta la barca dei sogni

Video dalla rete

«Una barca concepita e sviluppata per le condizioni di vento di Barcelona, con una attenzione particolare all’aspetto aerodinamico della coperta e dello scafo»: è Horacio Carabelli, Design Coordinator di Luna Rossa Prada Pirelli, il team italiano (con più di 100 persone) che si prepara ad affrontare la 37ma America’s Cup nelle acque di Barcellona a partire dal 22 agosto, a raccontare i “segreti” della barca dei sogni. «Il peso dell’AC75 è stato diminuito di circa 1 tonnellata pensando a condizioni di vento che oscillano tra i 7 e i 15 nodi – spiega ancora Carabelli – Mentre il foil ha un’apertura di 4.50 metri. La barca si alza e comincia a volare a velocità più basse. E per questo motivo è stato diminuito anche il numero dei membri di equipaggio a bordo, passato da 11 a 8, cosa che ha cambiato come gestire la manovra».Per sviluppare la barca, sono state necessarie 70mila ore di progettazione e 60 mila ore di lavoro: in sostanza 10-11 mesi per passare dal disegno alla barca vera e propria. «È una barca che inizia il volo intorno ai 18-19 nodi di velocità e ha una velocità finale controvento di circa 40 nodi» precisa Carabelli. ​«Sono barche velocissime. Tutto avviene in un centesimo di secondo, bisogna pensare in fretta e reagire in fretta» racconta Francesco Bruni, uno dei quattro timonieri di Luna Rossa.

