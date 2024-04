I sommozzatori: «Nella centrale di Suviana condizioni simili alla Concordia, lavoriamo come se i dispersi fossero vivi»

Video dalla rete

Alla centrale idroelettrica di Bargi, sul lago di Suviana, nel Bolognese, lo scenario in cui si lavora per cercare i quattro dispersi, «è molto simile alle attività che abbiamo sviluppato nell’ambito della Costa Concordia perché l’ambiente è difficile, è un ambiente a visibilità praticamente nulla, si opera al tatto ed è un ambiente ovviamente che non si presta alle attività di ricerca»: così Giuseppe Petrone, responsabile dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco.