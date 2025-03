I «teslisti» d’Italia: «Vi faccio vedere come si difende una Tesla: così sventa furti e atti di vandalismo»

Video dalla rete

Benvenuti nel mondo dei teslisti (teslari per qualcuno, non c’è regola fissa), ovvero gli appassionati di Tesla. A Milano ha sede una delle più grandi e riconosciute associazioni di appassionati: Tesla Owners, guidata da Luca Del Bo, ingegnere biomedico e giornalista, milanese, 68 anni. Dopo il caso Musk non è preoccupato per eventuali atti vandalici: «Non più di prima. Quest’auto è dotata di video sorveglianza: vi mostro come funziona».

