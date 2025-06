I tifosi della Salernitana staccano i sedili dagli spalti e li lanciano in campo: il video

Video dalla rete

Le immagini della protesta andata in scena allo stadio Arechi di Salerno, dove i tifosi della squadra della città hanno lanciato in segno di protesta contro dirigenza e calciatori oggetti in campo . In alcuni casi, come mostra la clip, sono stati sradicati sedili dagli spalti e sono stati lanciati nel rettangolo verde. L’episodio di vandalismo ha costretto l’arbitro Doveri a fermare il gioco per poi, al 65esimo, mandare le squadre negli spogliatoi. La sfida è ricominciata ma è stata nuovamente sospesa poco dopo a causa dello scoppio di un petardo. La contesa si chiude con il 2-0 maturato sul campo che non sarà omologato: 0-3 a tavolino per la Sampdoria. A Genova parte la festa per la salvezza, la Salernitana retrocede in C.

