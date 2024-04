I tifosi lanciano birra al passaggio di Van der Poel al Giro delle Fiandre

Video dalla rete

Disavventura per Mathieu Van der Poel al Giro delle Fiandre: Durante gli ultimi muri della tappa, dei tifosi hanno lanciato della birra contro il campione del mondo. A fine gara, Van der Poel ha dichiarato di aver sentito qualche goccia cadergli addosso. L’organizzazione della gara ha dichiarato che si avvarrà dell’aiuto delle forze dell’ordine per identificare gli spettatori che hanno lanciato birra contro l’atleta. Non è la prima volta che der Poel è vittima di un simile trattamento: era già accaduto a Hulst, quest’anno, dove gli era stata tirata contro dell’urina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA