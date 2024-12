I truffatori lo lanciano fuori dall’auto in corsa: trascinato per diversi metri

Video dalla rete

Il video è stato ripreso sulla via Emilia, a Parma, da un automobilista: dall’auto con la targa in prova è stato scaraventato fuori un uomo che ha cercato disperatamente di aggrapparsi alla portiera ed è stato trascinato per diversi metri. L’auto, a un certo punto, gli è anche passata sopra con le ruote. Fortunatamente l’uomo si è rialzato e sembra aver riportato solo traumi superfiaciali. Le circostanze di quanto è accaduto non sono chiare: sembra che l’uomo sia stato truffato e abbia cercato di bloccare i malviventi.

