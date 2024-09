I turisti cercano di salvare i migranti arrivati a Lampedusa, ma qualcuno non ce la fa: le immagini drammatiche

Video dalla rete

Nel mare di Lampedusa compare un barchino pieno zeppo di migranti che si buttano in acqua nei pressi degli scogli per carcare di raggiungere la riva. È successo la mattina del 25 settembre scorso, mentre due barche piene di turisti stavano facendo il giro dell’isola. I turisti a bordo della «Maria Sole» e della Jamaica si danno da fare per portare in salvo più naufraghi possibile. Ma c’è un ragazzo molto giovane che è stremato e non ce la fa più. La sitauzione è drammatica. Il video è stato postato sui social da Danila Benedetto che era a bordo della barca Jamaica e che scrive così: «Esperienza shock. Certe cose non è come vederle in tv. Grazie capitano Piero del Jamaica che è riuscito a salvare 26 migranti…»

