I vigili del fuoco salvano il più piccolo esemplare di scimmia dagli incendi in Brasile

Video dalla rete

Lo scorso giovedì 5 settembre i vigili del fuoco brasiliano hanno tratto in salvo un giovane esemplare di uistitì – una delle scimmie più piccole al mondo – da un’area andata a fuoco durante un incendio boschivo nello stato sudorientale di Minas Gerais. Il filmato pubblicato dai soccorritori mostra la creatura, grande quanto il palmo di una mano, che beve acqua dal tappo di una bottiglia. Il piccolo uistitì è rimasto disorientato ma non ferito durante l’incendio, hanno fatto sapere i vigili del fuoco. I roghi nel Parco nazionale di Pau Furado, nel Minas Gerais, hanno continuato a bruciare per diversi giorni.

