I volteggi sul mare fino a 25 metri dei ‘re della Tramontana’: ecco le evoluzioni dei campioni del mondo di kitesurf

I campionati del mondo di kitesurf che si sono tenuti sabato 29 marzo a Bacares, in Francia, hanno incoronato i nuovi ‘Re della Tramontana’ e vincitori del titolo di Lords of Tram. Le forti raffiche di vento hanno fatto da cornice allo spettacolo aereo della disciplina più emozionante del kitesurf, il Big Air Twin Trip. I rider si sono innalzati fino a 25 metri nel cielo spinti dalla Tramontana che proviene dai Pirenei. Nella gara femminile, la brasiliana Mikaili Sol si è dimostrata inarrestabile. Dopo aver già dominato a Jericoacoara, ha fornito ancora una volta una prestazione eccezionale a Barcarès, assicurandosi un meritato titolo mondiale. In campo maschile, l’italiano Andrea Principi ha vinto l’evento Lords of Tram, mentre lo spagnolo Lorenzo Casati si è piazzato al secondo posto. Con questo secondo posto in Francia, Casati si è assicurato il titolo di campione del mondo GKA Big Air Twin Tip Kite.

