Il 13enne talento del dribbling è virale sui social

Video dalla rete

I video del giovanissimo Cesar Garcia, chiamato anche «Titi», un tredicenne del Texas, Usa, sono diventati virali sui social (con milioni di clic) per lo straordinario modo in cui dribbla gli avversari. Il suo sogno è quello di giocare un giorno con la maglia del Messico. Qualcuno sul web sottolinea che il bimbo ricorda il campione brasiliano Ailton Gonçalves da Silva, oggi 51enne, che nella sua carriera ha segnato più di 100 gol in Bundesliga.

