Il 25 Aprile, la festa di tutti gli italiani: ecco perché

A ottant’anni dalla Liberazione, Aldo Cazzullo ricorda le donne e gli uomini che hanno partecipato alla Resistenza . Un evento considerato “di parte” e che invece fu un moto collettivo. Vi presero parte giovani di estrazioni politiche diverse, militari, civili, donne, contadini e internati militari italiani nei lager tedeschi che rifiutarono di combattere per i nazisti pur al prezzo della libertà. Come il caso di Giuseppe De Toni e Franco Balbis, militari italiani prigionieri dei tedeschi che nello stesso giorno – il 5 aprile 1945 – scrissero in una lettera, senza mai essersi conosciuti, le stesse esatte parole: «Bisogna riportare l’Italia a essere onorata e stimata nel mondo intero». Il 25 aprile 1945 segna, infine, la rinascita auspicata dai tanti italiani che opposero il coraggio alla violenza.

