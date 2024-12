Video dalla rete

Sui social, e in particolare su X, circola un video (fake) di un bacio tra Meloni e Musk. La breve clip, realizzata con l’intelligenza artificiale, ha tratto molte persone in inganno. In quelle ore la premier e il patron di Tesla erano insieme a Parigi in occasione della riapertura di Notre Dame.

