Il «Baffo» come Totò con la fontana di Trevi: ecco come ha venduto l’albero in Galleria a Milano

Roberto Da Crema, il «Baffo» delle televendite, celebrità pop degli anni Novanta, è tornato: selfie e vendite improvvisate in Galleria Vittorio Emanuele, dove tutti lo riconoscono. «Signora, le vendo una cosa che non pesa e non ha costi di spedizione… Indovini cosa è? La felicità!». E, come un estemporaneo Totò, piazza l’albero dorato dell’Ottagono. Consigli per i regali? «Vi dico cosa vorrei io, e cosa ho riciclato». (Qui l’articolo completo)

