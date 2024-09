Il Bernabeu omaggia Schillaci, il ricordo struggente sulle note di Ennio Morricone

Video dalla rete

Un omaggio delicato e struggente. Anche lo stadio Bernabeu di Madrid ha ricordato Totò Schillaci, morto all’età di 59 anni per un tumore. Lo ha fatto all’ingresso in campo dei giocatori del match di Liga spagnola tra Real Madrid ed Espanyol. I 22 in campo si sono stretti in un abbraccio commosso mentre salivano le note della colonna sonora di «C’era una volta il west», composta da Ennio Morricone e sul maxischermo veniva proiettata l’immagine di Schillaci. Credit video: Dazn

