Il bizzarro errore dell’iPhone: dici «razzista» ed esce «Trump»

Alcuni utenti iPhone hanno riscontrato un bug particolare martedì: quando si utilizzava la funzione di dettatura automatica di Apple per inviare messaggi e si digitava la parola «razzista» (racist, in inglese), appariva momentaneamente «Trump» prima di correggersi rapidamente, come riporta il New York Times.

L’errore è stato segnalato da diversi utenti su X o TikTok, sollevando dubbi sulle capacità dell’intelligenza artificiale (AI) di Apple. Un portavoce di Apple ha attribuito il problema alla sovrapposizione fonetica tra le due parole, affermando che l’azienda tecnologica californiana sta già lavorando a una soluzione, senza fornire ulteriori dettagli.