Il branco di delfini scorta la nave dei turisti: le formidabili immagini riprese dal drone

I turisti di Las Grutas, in Argentina, hanno potuto assistere a uno spettacolo meraviglioso: un enorme branco di delfini nuotava davanti alla loro imbarcazione. Le riprese con drone, realizzate dall’appassionato di mare Agustin Baraschi, mostrano i delfini che nuotano e fuoriescono dall’acqua di fronte all’imbarcazione al largo della costa di Las Grutas, nella Patagonia settentrionale. In un’intervista a Storyful, Baraschi ha affermato che i delfini nel video sono mammiferi, noti anche come Delphinus delphis. Secondo la Marine Mammal Protected Areas Task Force, i delfini comuni sono tra le oltre 11 specie di mammiferi marini presenti nel golfo settentrionale della Patagonia. (Storyful)

