Il Brasile decide per i calci di rigore: il ct Dorival escluso dal cerchio dei giocatori

Video dalla rete

Il Brasile è stato eliminato ai rigori nei quarti di Copa America contro l’Uruguay. Un’immagine che non è sfuggita alle telecamere è quella del ct della Selecao, Dorival Junior, che è stato escluso dal cerchio dei giocatori, radunati a centro campo per decidere l’ordine di chi avrebbe tirato i calci di rigore. Dorival Junior è fuori dal cerchio e cerca di intervenire timidamente dicendo la sua, ma senza successo. Provando ad alzare addirittura la mano per parlare. Nessuno lo ascolta e lo coinvolge.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA