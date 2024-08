«Il buon Dio l’ha fatta donna», gli algerini (ci prendono in giro) fanno festa per Imane Khelif

Video dalla rete

«Il buon Dio l’ha fatta donna e quindi può combattere con le donne». Ben la Ribelle, tiktoker algerina con 60mila follower, è sugli spalti solo per vedere vincere Imane Khelif. Nei giorni scorsi ha postato un video in cui prende in giro gli italiani utilizzando “Sono un italiano” di Toto Cutugno. Alla North Paris Arena, 5mila persone, dove è in corso il programma olimpico della boxe, gli algerini sono la maggioranza. Non c’è un posto libero neanche in tribuna stampa. In questi giorni nel mondo non si parla d’altro che dell’iperandrogina di Imane Khelif (categoria – 66kg). Nella prima sfida a cinque cerchi, l’algerina ha vinto per l’abbandono dopo 46 secondi dell’italiana Angela Carini. E alla fine batte anche l’ungherese Anna Luca Hamori e dichiara: «Sono molto orgogliosa di portare una medaglia per il mio Paese qui a Parigi. Ho lavorato molto duramente per essere qui. Questa è una vittoria per tutte le donne. L’IBA mi ha fatto un torto ma non importa perché Allah è con me».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA