Il caffè costa troppo e il cliente getta bicchiere in faccia alla cameriera. Che si vendica così

Il cliente chiede alla barista del drive in un caffè e un bicchiere d’acqua e il conto è un po’ salato: sono 22 dollari. Lui va su tutte le furie e lancia le bevande addosso alla donna. Che, per tutta risposta, si lancia contro l’auto con un martello in mano e rompe il vetro a martellate. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del “Taste of Heaven Espresso”, a Seattle, negli Stati Uniti. La barista. Emma Lee, di 23 anni, ha spiegato che non era la prima volta che l’uomo si comportava in quel modo e ha voluto che «pagasse per le sue azioni».

