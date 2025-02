Il cameraman di ‘Che Tempo Che Fa’ inciampa e cade a terra: Fazio interviene e lo aiuta

Video dalla rete

Camminava all’indietro per riprendere l’ingresso in studio di Nino Frassica ed è inciampato. E’ accaduto ad uno dei cameraman di ‘Che Tempo Che Fa’ sul Nove. L’operatore tv con telecamera e imbragatura stava camminando all’indietro riprendendo l’ingresso in studio di Nino Frassica, di ritorno dalla serata di co-conduzione durante il Festival di Sanremo, ed è inciampato nei gradini dello studio scivolando a terra. ​In suo soccorso è subito arrivato il conduttore Fabio Fazio che ha tenuto l’attrezzatura mentre un altro tecnico di studio ha aiutato il collega che si è rialzato senza conseguenze.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA