Il cameriere sui pattini combina un disastro: il video dal villaggio vacanze

Video dalla rete

Una ragazza inglese di nome Emma Guthrie era in vacanza ad Antalya, in Turchia, lo scorso 3 aprile quando ha filmato una scena comica: Il cameriere del villaggio turistico è comparso d’un tratto sui pattini, tenendo in equilibrio con sicurezza un vassoio di bevande, finché non è successo il disastro. In una frazione di secondo, il vassoio si è ribaltato e le bevande sono volate ovunque. (Caters News)

