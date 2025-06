Il camion investe l’elettricista e lo fa volare dalla scala. L’incidente incredibile

Video dalla rete

​ Il video mostra un tir che si schianta contro un camion con cestello mentre un addetto alla manutenzione dei segnali stradali si trovava all’interno per effettuare delle riparazioni. Il filmato incredibile è stato pubblicato sui social media.L’operaio ha rischiato di cadere dal cestello della scala e di restare appeso a testa in giù, per fortuna è stato salvato dall’imbracatura di sicurezza.L’incidente è accaduto in Louisiana. il Dipartimento di Polizia di Denham Springs ha fatto sapere che l’uomo ha riportato ferite lievi.

