Il cane devoto rincorre l’ambulanza sulla quale c’è il proprietario

Video dalla rete

In un video che è diventato virale sui social media, si vede un cane di nome Tono correre dietro a un’ambulanza che trasporta il suo padrone, Alejandro. Quando il paramedico al volante dell’ambulanza si è accorto di quanto stava accadendo, si è fermato per far entrare il cane nel veicolo.

Secondo i media locali, Tono ha inseguito l’ambulanza per tutto il tragitto da Villa de Leyva a Tunja, in Colombia, per una distanza di circa 40 chilometri.

