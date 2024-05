Il cane insegue disperatamente l’auto del suo padrone dopo essere stato abbandonato: il video è virale

Video dalla rete

Un automobilista ha registrato il momento in cui un uomo a bordo di una grossa berlina nera (senza targa) ha abbandonato il suo cane sulla strada. Lo straziante video, diventato nel frattempo virale, è stato ripreso a Long Beach, in California.

Nelle immagini si vede il Bull Terrier che, non comprendendo cosa sta accadendo, insegue disperatamente il suo padrone mentre questo sfreccia via. Dopo diversi appelli lanciati sui social, il cane è stato rintracciato e portato in salvo, affidato infine ad un rifugio per animali. Del proprietario dell’animale, invece, al momento non c’è traccia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA