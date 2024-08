Il cane morde il cavo della batteria per la ricarica del cellulare e scatena un incendio nell’appartamento

Video dalla rete

I vigili del fuoco dell’Oklahoma, Usa, hanno pubblicato un filmato che mostra un incendio in una casa causato da un cane che ha masticato il cavo di una batteria portatile agli ioni di litio.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Tulsa (TFD) ha diffuso il filmato per mettere in guardia dai pericoli delle batterie agli ioni di litio. Nelle immagini si vedono due cani e un gatto ripresi da una telecamera di sorveglianza interna nel soggiorno della casa; un cane inizia a masticare una batteria agli ioni di litio, destinata alla ricarica di un cellulare, finché non esplode e la casa prende fuoco. I vigili del fuoco hanno dichiarato che la famiglia e gli animali si sono salvati.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA