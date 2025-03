Il cane più costoso al mondo (metà lupo e metà pastore) acquistato per 4,7 milioni di euro

Video dalla rete

L’acquirente è S. Sathis, un noto allevatore indiano di 51 anni, che ha speso questa somma astronomica per Cadabomb Okami, un incrocio tra un lupo e un cane da pastore del Caucaso, razza di grande taglia popolare in Azerbaigian, Georgia, Armenia e Russia. Okami, considerato uno dei cani più rari al mondo; è nato negli Stati Uniti ed è stato venduto a Sathis, celebre allevatore in India con oltre 150 razze diverse.

Parlando del suo nuovo acquisto, Sathis ha dichiarato: «Si tratta di una razza estremamente rara, sembra esattamente un lupo. Nessun cane di questa razza è mai stato venduto prima nel mondo. È stato allevato negli Stati Uniti ed è straordinario. Ho speso 500 milioni di rupie per questo cucciolo perché amo i cani, mi piace possedere razze uniche e introdurle in India».