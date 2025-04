Il canto della balena incanta un sub al largo delle Isole Caicos e Turks: il video del raro incontro

Video dalla rete

Un sommozzatore immerso al largo dell’isola di Salt Cay (dell’arcipelago delle Caicos e Turks, in territorio d’oltremare britannico a nord est di Cuba) ha catturato in video l’incontro con una balena e il momento, soprattutto, in cui il cetaceo ha iniziato a emettere i suoni tipici di quello che viene definito il suo «canto». Ellena Griffiths di Salt Cay Divers ha spiegato a Storyful che l’avvistamento ha dei tratti singolari: la balena in video presenta, a differenza della maggior parte delle megattere dell’Atlantico settentrionale, pinne pettorali scure sul lato superiore.

