Il caos di Garlasco: giustizia in nome del popolo, o del popolino dei processi in tv?

Il caos investigativo e mediatico sull’inchiesta bis su Garlasco è al centro della nuova puntata della video rubrica «Palomar» di Antonio Polito : «una vicenda che reca ulteriore danno alla credibilità della giustizia in Italia» , spiega.

Intanto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha definito «irrazionale» la sentenza di condanna a 16 anni per un cittadino italiano avvenuta dopo due assoluzioni: «Vuol dire – nota Polito – che il sistema giudiziario è gravemente malato perché le sentenze non sono emesse ‘oltre ogni ragionevole dubbio’». Pare che serpeggi, conclude Polito, «l’ossessione processuale per un esito qualunque, come se il processo dovesse trovare comunque un colpevole.