Il capitano del volo per Tenerife minaccia di non decollare: «Il vostro comportamento è inaccettabile»

Video dalla rete

Il capitano di un aereo di linea diretto a Tenerife ha sgridato i passeggeri prima della partenza: «Sono stato informato che a bordo ci sono persone che stanno assumendo comportamenti ai limiti del tollerabile», ha detto dall’altoparlante. Il capitano ha poi ricordato ai passeggeri che si trattava di un volo per lo più di famiglie dirette in vacanza, e che un eccessivo baccano non sarebbe stato tollerato. A Storyful il capitano avrebbe detto che alcune persone prima dell’imbarco avevano «bevuto troppo». A quanto si apprende, il volo è infine partito in orario e senza particolari problemi di sorta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA