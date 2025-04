Il Caravaggio vola in Giappone: la «Deposizione» in arrivo all’Expo di Osaka

Video dalla rete

La Santa Sede partecipa all’Expo 2025 di Osaka, in Giappone, che si svolgerà dal 13 aprile al 13 ottobre 2025: il Padiglione vaticano (ospitato all’interno del Padiglione dell’Italia) esporrà La Deposizione di Caravaggio, opera scelta direttamente da Papa Francesco per «veicolare un messaggio di speranza in un contesto di dramma e risurrezione». Il capolavoro del Caravaggio è partito da Roma lo scorso lunedì 7 aprile per arrivare a Osaka domenica 13 aprile: qui le immagini dell’opera controllata e preparata per il lungo viaggio nel Laboratorio di restauro pitture del Vaticano con le dichiarazioni della direttrice dei Musei vaticani Barbara Jatta e del maestro restauratore Laura Baldelli. ​Da Milano in arrivo anche quattro fogli del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci che saranno esposti al padiglione Italia (guarda il video)

