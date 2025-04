Il cardinale Osoro in vista del Conclave: «Io so già chi voterò ma mi rimetto nelle mani di Dio»

Video dalla rete

(LaPresse) Carlos Osoro Sierra, 80 anni, spagnolo, è il cardinale più anziano di tutto il Conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco . E, a pochi giorni dall’inizio della riunione, ha già le idee chiare. «So già chi voterò», ha detto domenica, prima di entrare a Santa Maria Maggiore insieme agli altri cardinali per tributare un omaggio alla tomba del Pontefice . «Stiamo vivendo questa fase con grande serenità, pace e ottimismo. ma soprattutto con grande desiderio di fare la scelta migliore per la vita di tutti. Noi sappiamo quello che dobbiamo fare ma ci rimettiamo nella mano di Dio e sarà sicuramente una scelta migliore rispetto a quanto potremmo fare noi», ha detto ai giornalisti presenti.

