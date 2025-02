Il cavallo cade nel lago ghiacciato a New York, il video del salvataggio

Video dalla rete

Il filmato della telecamera mostra gli agenti che si sforzano di tirare fuori dal ghiaccio l'animale, chiamato Sly

Un cavallo che è precipitato nel ghiaccio di uno stagno a nord di New York è stato salvato dagli agenti di polizia che hanno collaborato per liberare l’animale dall’acqua gelida. Secondo il Dipartimento di polizia di Saratoga Springs, gli agenti hanno ricevuto una richiesta di aiuto e l’agente Kyle Clinton è arrivato per primo sul posto e ha iniziato ad aiutare il proprietario a tirare fuori il cavallo con una corda, ha dichiarato la polizia, «Gli agenti Kris Camarro e Dominic Martuscello sono arrivati poco dopo l’agente Clinton e hanno immediatamente iniziato ad aiutare a tirare il cavallo fuori dall’acqua».«Il filmato della telecamera mostra gli agenti che si sforzano di tirare fuori dal ghiaccio Sly, un cavallo di 590 chilogrammi che è stata tirato fuori a forza di braccia».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA