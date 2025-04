Il centro di Agliè, nel torinese, è finito sott’acqua

Video dalla rete

Il maltempo imperversa senza sosta causando gravi disagi soprattutto in Piemonte. Numerose strade risultano allagate, come si può vedere nel video ripreso nel centro di Agliè, nel torinese, dove il centro storico è finito sott’acqua. I corsi d’acqua sono in piena e la situazione resta critica.

Secondo gli ultimi aggiornamenti di Arpa Piemonte delle 21 di mercoledì 16 aprile 2025, nelle prossime ore una saccatura atlantica si approfondirà sul Golfo Ligure, spostandosi dalla Corsica verso questa zona. Questo fenomeno intensificherà i venti orientali e l’apporto di umidità sul Piemonte, mantenendo precipitazioni intense per tutta la notte, con un’estensione progressiva anche ai settori occidentali e successivamente a quelli meridionali della regione. Le piogge previste saranno diffuse su tutto il territorio, molto forti e localmente a carattere di nubifragio.