Il cervo sfonda il parabrezza dell’autobus e ferisce tre passeggeri a bordo: il video dell’incidente negli Usa

Video dalla rete

Un cervo è saltato contro il parabrezza di un autobus del trasporto pubblico a Warwick, nel Rhode Island, ferendo tre persone. Le immagini delle telecamere a bordo hanno ripreso il momento in cui l’animale ha mandato in frantumi il vetro del parabrezza finendo all’interno del bus, tra i passeggeri. In 6 – riportano i media locali citando la polizia – erano a bordo. Il cervo è morto sull’autobus in seguito alle ferite riportate nello scontro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA