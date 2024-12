Il cielo rosso per il fuoco: bruciano i boschi di Malibu in California

Video dalla rete

Soprannominato «Franklin», l’incendio in corso in questi giorni nei boschi di Malibu, in California, aveva bruciato 345 ettari di terreno nelle prime ore di martedì 10 dicembre. Già dal giorno precedente le autorità avevano emanato ordini di evacuazione nella zona.

Il video è stato diffuso sui social da Sabine Hazan, che ha commentato: «Non c’è mai un momento di noia a Malibu. Forti venti e incendi che scoppiano». (Storyful)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA