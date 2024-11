Il cliente non paga il conto, i muratori distruggono il bagno di lusso appena ristrutturato

Video dalla rete

È diventato virale sui social il video condiviso da una coppia di operai, arrabbiati con la persona che li ha assunti dopo il mancato pagamento della ristrutturazione di un bagno di una villa negli Stati Uniti.. Nella clip, uno dei muratori sottolinea che il cliente che li ha assunti ha dato loro solo 15.000 dollari, denaro che ha coperto i costi del materiale, ma non ha pagato la manodopera per il loro lavoro. Questa situazione ha causato un grande fastidio, tanto che hanno finito per rompere tutto ciò che avevano costruito.

