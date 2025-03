Il coming out del professor Schettini: «Nessuno di noi è sbagliato. Ognuno di noi è»

Video dalla rete

«Nessuno di noi è sbagliato, ognuno di noi è. È la bellezza dell’unicità ognuno di noi. Ognuno di noi deve amare quello che è, il proprio corpo e la propria unicità. Perché siamo belli, siamo unici. È più difficile fare questo quando si è – esprimo il mio parere – omosessuali rispetto a quando si è eterosessuali, perché è un mondo nel quale un ragazzo e una ragazza che si baciano per strada non vengono notati. Lo vedo a scuola – insiste il prof – Io arrivo la mattina, vedo i ragazzi che sono fuori, si vede una scena classica, succedeva anche a noi: lui che bacia lei (che bacia lui). È una cosa normale da vedere. In teoria, sarebbe normale vedere anche due ragazzi, due maschietti, che si baciano. Però io non lo vedo», afferma amareggiato. È il coming out sui social di Vincenzo Schettini, il professore noto online per le sue lezioni sul canale «La fisica che ci piace».

