Il concerto a sorpresa all’aeroporto di Fiumicino del direttore-pilota Daniel Harding: l’Orchestra di Santa Cecilia si esibisce al Gate

Video dalla rete

Per il lancio del suo primo tour, Daniel Harding ha diretto l’Orchestra di Santa Cecilia all’aeroporto di Fiumicino. Un luogo non scelto a caso, dal momento che dal 2018 il musicista lavora anche come pilota di linea su voli di medio raggio in Europa e nel Nord Africa. Nel video, il flash mob nello scalo romano: i passeggeri, colti di sorpresa, si sono fermati volentieri per ascoltare la musica classica dal vivo.

