Il conducente è distratto dallo smartphone e il bus esce fuori strada: il video della dashcam mostra il momento dell’incidente

Video dalla rete

Un video girato dalla dashcam a bordo di un autobus mostra il momento in cui il conducente alla guida, distratto dall’utilizzo dello smartphone, è finito fuori strada sfiorando un incidente che avrebbe potuto avere risvolti tragici. È accaduto nel nord del Galles, sulla A-55 a Tal-y-Bont, Gwynedd. L’autobus ha colpito un’automobile ferma in panne sul ciglio della strada. Per l’autista ritiro della patente di guida per 12 mesi e 150 ore di lavoro non retribuito.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA