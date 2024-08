Il content creator regala a Trump un Cybertruck completamente personalizzato

Video dalla rete

Il controverso content creator statunitense Adin Ross, noto per aver sostenuto in passato i suprematisti bianchi, ha regalato a Donald Trump un Cybertruck Tesla completamente personalizzata durante una trasmissione andata in onda lunedì dalla residenza dell’ex presidente a Mar-a-Lago, in Florida. Il veicolo è stato ricoperto con l’iconica foto di Trump subito dopo essere stato colpito il mese scorso durante un comizio in Pennsylvania, una raffica di bandiere americane e il popolare slogan repubblicano «Make America Great Again» scritto sul cofano.