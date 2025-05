Video dalla rete

L’omicidio la notte prima della partita dell’Atalanta a Monza. Prima del fischio di inizio, il coro e il lungo applauso: «Claris ultrà». I tifosi della Dea hanno anche appeso dei grandi striscioni per ricordare il 26enne ucciso con una coltellata, in via dei Ghirardelli

