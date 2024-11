Il corto di Natale Disney racconta l’amicizia tra un bambino e l’inseparabile polpo appollaiato sulla sua testa

Video dalla rete

L’amicizia tra un bambino e un piccolo esemplare di polpo è al centro del nuovo corto di Disney lanciato in vista delle festività natalizie. I due protagonisti del corto si conoscono nelle profondità del mare e diventano inseparabili: il bimbo escogita ogni espediente per permettere al polpo costantemente appollaiato sulla sua testa di vivere ogni momento della sua vita. I compiti a casa, lo sport e infine la magia del Natale. Ma la notte dell’arrivo di Babbo Natale segna una svolta nella loro amicizia. «Il bambino e l’amico polpo», questo il titolo del corto, è nato da una collaborazione tra Disney e il premio Oscar Taika Waititi. Il film breve sostiene il partner charity Make-A-Wish International in Europa, Medio Oriente e Africa che si occupa dei desideri dei bambini affetti da gravi patologie nel mondo.

