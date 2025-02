Il cortocircuito in hotel a Sanremo: Simon Le Bon rifiuta la stanza di Winston Churchill, poi spunta Enrico Lucci

Video dalla rete

Dopo l’ultima esibizione al Festival di Sanremo del 2008, i Duran Duran sono tornati in Riviera. Ad aspettarli, una folla gremita di fan e giornalisti. Nella hall dell’albergo arriva l’offerta del direttore: «In questa stanza ha dormito persino Winston Churchill», ma Simon Le Bon la rifiuta. Si sale al secondo piano, passando per l’angolo allestito con luci e telecamere per Selvaggia Lucarelli. Tra chiavi non funzionanti e passepartout, il gruppo rock inglese sembra trovare una sistemazione adatta solo al quarto piano, dove spuntano Gabriele Corsi e, a sorpresa, Enrico Lucci. «Una reunion de’ vecchi – dice disorientato – Cos’ho in comune con Le Bon, Lucarelli e Corsi? Niente».

