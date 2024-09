Il costoso incidente al largo di Bodrum: il mega yacht sperona il mini yacht

Video dalla rete

Il mega yacht «ICE» (da un milione di dollari) si è scontrato con un’imbarcazione più piccola che lo precedeva, lo yacht a motore «AMEY».

Il momento dell’incidente, avvenuto al largo di Bodrum, nel sud-ovest della Turchia, e che ha causato gravi danni economici ma nessun ferito, è stato registrato istante per istante. E come spiegano i media locali, il rumore della collisione è stato udito fino a riva. Il mega yacht «ICE», costruito in Germania nel 2005, può ospitare fino a 14 ospiti ed è servito da un equipaggio di 27 persone. È dotato di un salone di bellezza, una sauna, un ascensore, una palestra e un eliporto.

