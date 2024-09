Il criminale contro il robot della polizia: ecco come va a finire

Video dalla rete

Un presunto criminale che mercoledì si era barricato in una stanza di un motel nella città di Lubbock, in Texas, Usa, è stato arrestato dagli agenti dell’unità speciale di polizia (SWAT), dopo essere stato neutralizzato da un robot tattico. L’uomo, che avrebbe violato la libertà vigilata manomettendo il dispositivo che traccia i suoi movimenti, è stato rintracciato dalla polizia nella stanza del motel in cui alloggiava.

Come si vede in queste immagini, le autorità hanno deciso di utilizzare il robot della squadra artificieri di Lubbock per arrestare l’uomo – che poco prima aveva sparato alla polizia. Il criminale ha tentato di coprire il robot con un lenzuolo per evitare che sparasse gas lacrimogeni nella sua stanza, ma non ci è riuscito.